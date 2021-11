AİÇÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde akciğer rezeksiyonu ameliyatı başarı ile gerçekleştirildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk defa önemli bir Akciğer ameliyatı (rezektif cerrahi) başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

AİÇÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan operasyonda 32 yaşındaki hastada kronik enfeksiyonlar neticesinde akciğerde harabiyetle neticelenen (Bronşektazi hastalığı olarak adlandırılan) vakaya başarılı bir lobektomi operasyonu gerçekleştirildi. AİÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fuat Sayır ile Göğüs Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Deniz Kaygusuz tarafından yapılan operasyon sonrası hasta, Göğüs Cerrahisi Servisi’nde tedaviye alındı.

AİÇÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde Akciğer kanserleri, Yemek borusu kanserleri, Akciğer ve göğüs boşluğu ile mediastenin her türlü cerrahi hastalığı, Sempatektomi ameliyatları (aşırı el ve ayak terlemesi ile karakterize), Kist Hidatik ameliyatları, Akciğer zarı kanserleri, Göğüs boşluğunda sıvı toplanmasına sebeb olan hastalıklar, Nefes borusu hastalıkları ve ameliyatları, Timus bezi hastalıkları, Akciğerin iltihabi hastalıkları ve ampiyemler, Göğüs boşluğu şekil bozuklukları, İleri akciğer amfizemi, Göğüs boşluğunda hava toplanması (Pnömotoraks), Göğüs Travmaları, Diyafragmanın her tür hastalığı ve diyafragmaya komşu organların fıtıklaşmaları gibi birçok hastalıkla ilgili her tür ameliyatın yapılabileceği belirtildi. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fuat Sayır ve ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

