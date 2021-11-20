Ağrı’da sağlık alanında önemli adımlar atılıyor

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez yapılan ve başarı ile gerçekleştirilen bypass (açık kalp cerrahisi) ameliyatından sonra il sağlık müdürlüğü, ameliyata ilişkin açıklama yaptı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatlarda, iki hastanın tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği belirtilen açıklamada: “Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11 Kasım 2021 tarihinde ilk bypass ameliyatı(Açık kalp cerrahisi) başarı ile gerçekleştirildi.

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs KalpDamar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ortak yapılan operasyonlar sonrası iki hastamız kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Klinik takipleri tamamlanan hastalarımız bugün tedavileri planlanarak taburcu edildi.

İlimizin sağlık alanındaki gelişmelerinde bizlere sonsuz destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, Siyami Ersek Göğüs KalpDamar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları'na ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyor, hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” İfadeleri kullanıldı.

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