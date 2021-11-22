Ağrı’da korkunç kaza: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’da Çevre Yolunda iki araç çarpıştı. Arabaların kullanılamaz hale geldiği kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2’sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.