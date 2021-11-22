Ağrı Valisi Varol, Eleşkirt Kaymakamlığını ziyaret etti

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Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Muş Hasköy Kaymakamı iken Eleşkirt Kaymakamlığına atanan Murat Güneş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eleşkirt Kaymakamı Murat Güneş, ilçe protokol üyeleri ve çocuklar tarafından karşılanan Vali Varol, Kaymakam Güneş ile makamında bir süre görüştü.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Eleşkirt Kaymakamı Murat Güneş, ilçenin genel durumu hakkında Vali Dr. Osman Varol’a bilgi verdi.

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