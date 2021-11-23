Diyadin'de kilitli parke taşı üretime başladı

Ağrı'nın Diyadin İlçesindeDiyadin'de kilitli parke taşı üretime başladı.

Parke üretim tesisinin kırsal altyapı çalışmaları için Diyadin Belediyesi önemli bir projelerinden biri olduğunu vurgulayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, tesisin seri uretime gecmesi ile birlikte belirlenen bir program dahilinde ilçedeki bütün mahalle ve köy yolları ve okul bahçeleri yakın zamanda parkeleneceğinin müjdesini verdi.

Üretilen parke taşlarının Diyadin' e döşenmesiyle birlikte daha iyi bir çevreye ve düzene sahip olacağını belirten Kaymakam Balcı, “Parke taşları ile Diyadin' in içi ve çehresi değişecek. Diyadin' de en büyük sıkıntı olan çamur ve kir ortadan kalkacak. İlçemiz daha estetik bir görünüm kazanmasının yanında, temiz bir alana sahip olacak. Ayrıca kendi parkemizi kendi tesisimizde ürettiğimiz için ekonomik anlamda ciddi bir kazanç elde edeceğiz. Çünkü bu durum hizmet hızını ve zaman tasarrufu noktasında bize büyük kolaylıklar sağlayacak. Parke tesisimiz vatandaşlarımıza ve Diyadin' e hayırlı olsun.Tmsf Başkanı Fatih Rüştü Karakaş' a, Koza Holding Ceosu Mahmut Çelik'e ve emeği geçen herkese tesisimizin kurulumundaki desteklerinden dolayi tesekkur ederiz" ifadelerini kullandı.

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