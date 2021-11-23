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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

STK ve sağlık çalışanlardan darp edilen sağlık personeline destek

İHA

STK ve sağlık çalışanlardan darp edilen sağlık personeline destek

Ağrı'da hasta yakını tarafından darp edilen sağlık personeli Ömer Söylemez’e destek vermek isteyen STK temsilcileri ve sağlıkçılar, bir araya geldi.
Hakiİş Konfederasyonu İl Başkanlığı ile Öz Sağlıkİş Sendikası Ağrı Şubesi üyeleri ve sağlık çalışanları, sıra numarası yüzünden çıkan tartışma sonrası bir hasta yakını tarafından darp edilen sağlık personeli Ömer Söylemez'e destek olmak için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi.
Öz Sağlıkİş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Hakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, “Hepinizin yakından bildiği üzere geçtiğimiz hafta biz sağlık çalışanlarını derinden üzen bir olay yaşadık. Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi’nde veri hazırlama personeli olarak görev yapan Sendikamız sağlık çalışanı arkadaşımız Ömer Söylemez, sıra numarası yüzünden çıkan tartışma sonrası bir hasta yakını tarafından darp edilerek, sağlıkta şiddet olayları arşivine kara leke olarak düşen görüntüler oluşturulmuştur. Randevusu olmadığı halde hastasını muayene ettirmek isteyen bir saldırgan hasta yakını, mesai arkadaşımızla tartışmış, daha sonra sinsice arkadan yaklaşarak elindeki cisim ile vurmaya başlamış ve arkadaşımız Ömer Söylemez’i kanlar içinde bırakmıştır. Güvenlik görevlileri ve diğer hasta yakınlarının müdahale etmesi ile saldırgan etkisiz hale getirilerek güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda üyemiz Ömer Söylemez darp raporu alarak saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Olay sırasında ve sonrasında Hastane yönetimimizin ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün göstermiş olduğu duyarlılığa teşekkür ediyoruz. Sağlıkta şiddet haberleri her ne kadar toplum ve yetkililer tarafından kanıksanmış olsa da, meydana gelen her bir olay bizlerin hafızasında yer etmekte, acımıza acı katmakta, öfkemizi biraz daha kabartmaktadır. Öz Sağlıkİş Sendikası Ağrı Şube Başkanlığı ve Yönetimi olarak, Öncelikle arkadaşımıza çok büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın güvenlik boyutu ile ilgili işlemler sürerken Sendika olarak da başlattığımız hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz ve bu vandallığa imza atanın en ağır şekilde cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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