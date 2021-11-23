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Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı

İHA

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, mesajında şunları kaydetti; “İnsanlık tarihi ile eşdeğer ve en önemli mesleklerden birini icra eden öğretmenlerimiz, aziz Milletimizin yüzyıllardan damıtılarak gelen milli, manevi ve kültürel değerlerini ülkemizin teminatı olan gençlerimize aktararak onları bilgi, tecrübe ve irfanla geleceğe hazırlama misyonu ile toplumumuzun en saygın ve fedakar yapı taşlarını oluşturmaktadır.
Teknoloji ve bilgi çağının yaşandığı günümüzde çocuklarımızın doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayan öğretmenlerimiz, üstlendikleri toplum önderi rolü ile ülkemizin her anlamda donanımlı insan gücünün yetişmesinde kutsal bir görev ifa etmektedirler. Öğrencilerimizi çağın gerektirdiği bilgi, tecrübe ve ahlakla donatan öğretmenlerimiz, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 amaç ve ideallerini hayata geçirecek bireylerin yetişmesinin mimarı olacaklardır.
Bu duygularla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği bu önemli günde ülkemizin gelişimi için nitelikli insanlar yetiştirme ülküsü ile hareket eden öğretmenlerimizi saygı ile anıyor, ebediyete irtihal eden ve görevi başında şehit düşen öğretmenlerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, tüm öğretim elemanlarımızın ve öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

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