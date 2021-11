Başkan Sayan’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Sayan yayınladığı mesajda, öğretmenlerin saygı duyulması gereken kutsal bir mesleği yaptıklarını vurgulayarak, “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesi nedeniyle, 1981 yılından bu yana 24 Kasım “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır.

Bizler için çok kıymetli olan, hepimizin şahsi tarihinde izleri bulunan, her zaman sevgiyle, saygıyla yâd ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimizin bu güzel ve anlamlı gününü hep birlikte kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz.

Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen sevgi, şefkat ve fedakarlık mesleği olan öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir. İdealini ve heyecanını daima taze tutan kendini her zaman yenileyen siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde ülkemiz, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline gelecektir.

Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir. Ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır. Öğretmenlerimiz sevgi ve fedakârlık gerektiren kutsal bir görev yapmaktadırlar.

Bu duygu ve düşüncelerle; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm eğitim çalışanlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

