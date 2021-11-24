Ağrı’nın “Çalıkuşu” Özlem öğretmeni fedakarlıkla görevini yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’nın “Çalıkuşu” Özlem öğretmeni fedakarlıkla görevini yapıyor

İHA

Ağrı’nın “Çalıkuşu” Özlem öğretmeni fedakarlıkla görevini yapıyor

Ağrı’da, Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” romanındaki Feride karakteri gibi Anadolu'nun ücra köşelerinde eğitim hizmeti veren fedakar öğretmen Özlem Doğan, tüm zorluklara rağmen çocukların eğitimden yoksun kalmaması için özveriyle görev yapıyor.
Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Değirmenoluğu köyünde görev yapan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dünya gelen okul öncesi öğretmeni Özlem Doğan, babasının doğduğu memleket olan Eleşkirt ilçesine tercih ederek buradaki öğrencilerin yüreklerine dokunmak istedi. Atandığı köy okuluna gelerek Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” romanının kahramanı Feride gibi Anadolu'nun ücra köşelerinde eğitim hizmeti veren öğretmen Özlem, hem çocukların eğitimden yoksun kalmaması için hem de karşılaştıkları sorunların çözümü için özveriyle görev yapıyor. Eleşkirt ilçesinin en ücra köyündeki çocuklar, fedakar öğretmen Özlem ile eğitimden yoksun kalmadan geleceğe umutla hazırlanabiliyor. Minik öğrencilerini başarılı bireyler olarak yetiştirmek için büyük çaba sarf eden öğretmen Özlem, ilk olarak veliokul işbirliğini geliştirmek ve öğrencilerin okula ilgisini artırmak, ev içerisindeki davranışlarını gözlemlemek ve okul ile arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla, öğrencilerin ailelerini evlerinde ziyaret etmeye başladı. Öğrencileri ile tek tek ilgilenen ve çeşitli etkinlikler yaparak onların yüreklerine dokunan Özlem öğretmen, kendisinin hazırlamış olduğu öğrencilere bilimi sevdiren “Minik Bilimciler Projesi” kapsamında her ay farklı etkinlikleri hayata geçiriyor. Sonbahar, uzay, mancınık, kristal yapımı, doğal plastik üretme, artırılmış gerçeklik quiver, akciğerler, köprü yapımı ve sünger bot etkinliklerini öğrencilerle buluşturan Özlem öğretmen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, il genelinde "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" kapsamında öğretmenlere yönelik düzenlenen proje yarışmasında "Minik Bilimciler" projesi ile birinci oldu.
Proje hakkında bilgi veren öğretmen Özlem Doğan, “Daha önce batı bölgesinde yaşamış ve çeşitli özel okul öncesi kurumlarında çalışmış bir öğretmen olarak öğrencilerin yaşayarak öğrenme metodunda duyu organları ile öğrendikleri bilgileri zorlanmadan kalıcı hale getirdiklerine inanıyorum. Bu nedenle de hazırlamış olduğum proje düşünceyi temel alan bir projedir. Projemiz, öğrencilerin küçük yaşta bilimi sevmelerini sağlamak ve bilime karşı olumlu bir bakış açısı kazandırmak, tamamen yaparak yaşayarak öğrenimlerini temel alan, üretkenliklerini, sorgulama becerilerini ve teknolojinin doğasını anlamalarını sağlayan bir projedir. ‘Minik Bilimciler Projesi’ ile okul öncesi öğrencilerinin planlanan program çerçevesinde her ay belirlenen tema ile ilgili bilimsel etkinliklerle buluşması sağlanmaktadır. Projenin en çarpıcı yanı ise ekonomiklik ilkesine dayanması, maliyetinin yok denecek kadar az olması, geri dönüşüme dayalı bir proje olmasıdır. Proje, Bilimi okul öncesi öğrencilerine eğlenerek öğretme ve farkındalıklarını arttırma temeline dayalıdır. Öğrencilerin bakış açısını genişletmek, onları bilimle tanıştırmak, bilimin, teknolojinin doğasını anlamalarını sağlamak, üretkenliklerini arttırmak ve bilimin ışığında problemlerini kendi çözebilen, üreten, sorgulayan, inceleyen, düşünen bireyler haline gelmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz. Projemizde; Beyin fırtınası, benzetim, sorucevap, eğitsel oyun yöntemlerinden yararlanılmıştır. Kasım ayı konusu olan Uzay ve gezegenler çalışmasını yaparken “Uzay nedir? Gezegen nedir? Roket nedir?” diye sorularak beyin fırtınası tekniğinden yararlanılmıştır. Öğrenciler, artırılmış gerçeklik uygulaması “Solar” ile gezegenlerin 3D halini gözlemlemiştir. Benzer şekilde Quiver uygulaması ile öğrenciler yaptıkları boyamaların 3D halini gözlemleme fırsatı yakalamıştır. Bu şekilde benzetim yönteminden yararlanılmıştır. Mancınık düzeneğinin yapımı tamamlandıktan sonra öğrenciler için “Uzağa fırlatma” yarışması düzenlenmiş. Fırlatmadan önce tahminlerde bulunmaları istenmiş, bu şekilde eğitsel oyun yönteminden yararlanılmıştır” dedi.
Sene kaybetmemek için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Okul öncesi Öğretmenliğine tercih ettiğini, hem okuduğunu hem de çalışarak tecrübe kazandığını dile getiren öğretmen Özlem Doğan, “Liseyi birinci olarak bitirdim. Lise de çocuk gelişimi, üniversiteyi açık öğretimden okudum. Açıktan kazanınca hem okudum hem çalıştım. Babamdan, küçükken doğduğu memleketi Ağrı ili Eleşkirt ilçesini dinlerdim. Bende babamın doğduğu memleketindeki çocuklara hizmet etmek istedim. 2018 yılında Eleşkirt Değirmenolugu İlkokuluna atandım. Küçüklüğümden beri okul öncesi öğretmeni olmak istedim. Bu dönemin kritik bir dönem olduğu bu dönemde öğrenilen her şeyin kalıcı olduğu gerçeğini bilmem hayatlarına bir nebze de olsun dokunabilmeyi istemek hedeflerimden biri oldu. Atanmadan önce kendime bir söz vermiştim. Ne olursa olsun çocuklar için elimden geleni yapacağım. Öğrencilerime önce mutlu, özgüveni yüksek sonra toplumda kendini ifade edebilen ne istediğini bilen, üretken bireyler olmalarını sağlamaya çalışmak olacaktır. diye. Köyde olmanın çocukların yaşantılarındaki, üretken düşüncelerinden kısıtlılık bölge çocuklarımız için “Minik Bilimciler Projesini” ortaya çıkarmama sebep oldu. Hem bilimi sevmeleri, teknolojinin doğasını anlamalarını sağlamak, sorgulama üretme becerilerini desteklemek adına her ay belirlediğimiz temalarda bilimsel etkinlikler gerçekleştirdik. Değerler eğitimi kapsamında sorumluluk ve sabır projeleri gerçekleştirdik. Doğa yürüyüşlerine çıktık. Oyun oynarken çok şey öğrendik. Her zaman sloganımız "Yapabilirim, başarabilirim, kendime güveniyorum” oldu. Sınıfımız bir anda bir laboratuvara dönüştü deneyler yaptık, mutfağa dönüştü turşular kurduk, vitamin partileri yaptık, evimiz sığınağımız oldu, afet bölgesi oldu Kızılay görevlileri olarak yardıma koştuk. Yaparak yaşayarak deneyerek keşfederek çok şey öğrendik. Eğitimde benimsediğim denizyıldızı hikayesi öğretmenliğime ışık oldu. İki arkadaş deniz kıyısında yürürken birinin sürekli olarak denize denizyıldızlarını atması, binlerce deniz yıldızını alamayacağını bildiği halde her defasında eğilip denize atması ve bir denizyıldızının hayatını kurtarmak bile binlercesi içinden çok şey fark ettiğini düşünmesi gibi. Elimden gelse tüm çocukların kalbine hayatına dokunmak isterim. Her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir yıldız benim için. Ben öğretmenliğim boyunca bu yıldızları tek tek keşfetmeyi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı Taşlıçay Derecek Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Ağrı Taşlıçay Derecek Barajı’nda çalışmalar aralıksız ...
Başkan Sayan’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sayan’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
Milletvekili Çelebi: ”Öğretmenlik tüm makam ve mevkilerin üzerinde bir değere sahiptir”
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi: ”Öğretmenlik tüm makam ve ...
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un 24 Kasım ...
STK ve sağlık çalışanlardan darp edilen sağlık personeline destek
YEREL HABERLER STK ve sağlık çalışanlardan darp edilen sağlık ...
Diyadin'de kilitli parke taşı üretime başladı
YEREL HABERLER Diyadin'de kilitli parke taşı üretime başladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Ağrılılarla bir araya geldi
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Ağrılılarla bir ...
Korkunç kazada hamile kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Korkunç kazada hamile kadın hayatını kaybetti
Ağrı'da otomobiller çarpıştı; 4 aylık hamile Elif öldü, 3 kişi ağır yaralı
YEREL HABERLER Ağrı'da otomobiller çarpıştı; 4 aylık hamile Elif ...
Ağrı Valisi Varol, Eleşkirt Kaymakamlığını ziyaret etti
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Varol, Eleşkirt Kaymakamlığını ziyaret ...
TFFHGD Ağrı Şubesinden Vali Varol’a ziyaret
YEREL HABERLER TFFHGD Ağrı Şubesinden Vali Varol’a ziyaret
AİÇÜ’de 1. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu başladı
YEREL HABERLER AİÇÜ’de 1. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar ...
Ağrı’da korkunç kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı’da korkunç kaza: 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.