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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

24 Kasım Öğretmenler Günü Ağrı’da coşkuyla kutlandı

İHA

24 Kasım Öğretmenler Günü Ağrı’da coşkuyla kutlandı

Ağrı’da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen programda öğrenciler şiir okuyup tiyatro gösterisi yaparken, öğretmenlerden oluşan bir koro ise şarkı söyledi. Şehit öğretmenlerin anısına hazırlanan video klip ise salonda bulunanları duygulandırdı.
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programda öğrenciler şiir okuyup tiyatro gösterisi yaparken, öğretmenlerden oluşan bir koro ise şarkı söyledi. Şehit öğretmenlerin anısına hazırlanan video klip ise salonda bulunanlara duygusal anlar yaşattı.
Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna dikkat çekerek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1928’de Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettikleri tarih olan 24 Kasım günü 1981 yılından beri ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.
Öğretmenler Günü’nü kutlamanın amacı; bir taraftan toplum içerisindeki kişilere öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli ve yüce bir görev olduğunu hatırlatmak, diğer taraftan da bu yüce görevi üstlenmiş olan öğretmenlere yaptıkları işin, toplumun ayakta durması ve geleceğini sağlam temellere oturtması bakımından ne kadar yüce ve kutsal olduğu bilincini ve şuurunu aşılamaktır” ifadelerine yer verdi.

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