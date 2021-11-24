Şefika Öğretmen, sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmen olarak Ağrı’ya atanan Şekifa Altınsoy’u öğretmenler gününde ailesiyle buluşturarak unutamayacağı bir öğretmenler günü yaşattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ağrı Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesine Arapça öğretmeni olarak atanan Şefika Altınsoy’a Öğretmenler Gününde sürpriz yapmak amacıyla Altınsoy’un annesi Fatime Altınsoy ve babası Mehmet Akif Altınsoy’u Aksaray’dan Ağrı’ya getirdi. Öğretmenler gününden bir gün önce Ağrı’ya gelen anne ve baba Öğretmenler Gününde Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile beraber kızlarının bulunduğu okula geldi. Öğretmenler ile beraber bahçede olan Şefika Altınsoy araçtan inen anne ve babasını karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anların yaşandığı ortamda anne ve baba kızlarına sarılarak Öğretmenler Gününü kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm öğretmenletin yanında olduklarını söyleyen Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, “Bir ay önce ailemizle irtibata geçtik. Aileyi Aksaray’dan dün getirdik. Öğretmenevimizde misafir ettik. Bugün de Öğretmenler Günü münasebetiyle hocamıza unutamayacağı bir anı olsun istedik. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm öğretmenlerimizin yanındayız. Anne ve babaları merak etmesinler. Burada her türlü sorunları gideriliyor. Ben bu vesiyleyle tüm öğretmenlerimizin, özellikle de Ağrı’da görev yapan öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum” dedi.



“Bana hiç unutamayacağım bir anı bıraktılar”

Anne ve babasını karşısında görünce gözyaşlarını tutamayan Şefika Altunsoy ise, “İl Milli Eğitim Müdürüme, okul müdürüme çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Bana hiç unutamayacağım bir anı bıraktılar. Çok heyacanlıyım konuşamıyorum bile. Ben Eylül ayında atandım. Hiç unutamayacağım bir anı oldu. Hiç beklemiyordum. Tamamen sürpriz oldu. Mesaj olarak kutladılar ama bu şekilde olacağını hiç düşünmüyordum. Hala şoktayım. İlk gördüğümde bir süre inanamadım” ifadelerine yer verdi.

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