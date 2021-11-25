Öğretmenler kendileri için düzenlenen konserde doyasıya eğlendi

Ağrı Belediyesi tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Ceylan Avcı konseriyle, öğretmen ve öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Ağrı Belediyesinin Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere yönelik düzenlediği konserle Şanlıurfa’dan gelen sıra gecesi ekibi ile Ceylan Avcı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre merkezinde sahne aldı. Sıra gecesi ekibinin seslendirdiği şarkı ve türkülerin ardından sahneye çıkan Ceylan Avcı ise söylediği şarkı ve türküler ile konsere katılan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Şarkılar eşliğinde çekilen halayların ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’da sahneye çıkarak şarkı söyledi .

Belediye Başkanı Savcı Sayan, düzenlenen etkinliği PKK tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın’a adadığını vurgulayarak, öğretmenlerin yerinin kutsal olduğunu belirtti. Başkan Sayan, her zaman öğretmenlerin yanında olacaklarını ifade ederek, “Öğretmenler gününde öğretmenlerimizi bir nebze olsun sevindirmek istedik. Onlar bizim her şeyimiz, hayatımız. Onlarla gözümüzü açıyoruz, onlarla hayatı bitiriyoruz. Allah hiç kimseyi öğretmensiz etmesin. Bizim ilk öğretmenlerimiz anne ve babalarımız. Hatta ilk öğretmenimiz annemiz, yardımcı öğretmenimiz babamız. Ondan sonra okula başlarken sizin gibi değerli öğretmenler ile tanışıyoruz. İyi ki varsınız. Allah eksikliğinizi vermesin. Allah herkese öğretmen yüreği nasip etsin” dedi.

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