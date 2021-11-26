Ağrı’da kamyonet şeker pancarı yüklü traktöre çarptı: 5 yaralı

Ağrı merkeze bağlı Aşağı Yoldüzü Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2’si ağır, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre saat 22:30 sularında Ağrı merkeze yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Yoldüzü Köyü yakınlarında M.N.Y. yönetimindeki 04 AH 107 plakalı kamyonet, şeker pancarı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, kamyonette bulunan aynı aileden oldukları öğrenilen 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralılar ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan anne A.Y. ile 2 Yaşındaki oğlu H.Y. buradan da Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken durumları iyi olan baba M.N.Y. ile oğulları 5 yaşındaki H.Y. ve 16 yaşındaki T.Y.’nin tedavilerinin Ağrı’da devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan Jandarma ekipleri soruşturma başlatırken kaza yapan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

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