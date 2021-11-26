Köpeğini ararken kayalıklarda mahsur kaldı, itfaiye halatla kurtardı

Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da Akbudak köyünde, kayalıklara giden köpeğini kurtarmak isterken mahsur kalan Erkan Kıllıaslan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Doğubayazıt ilçesi Koçkıran Mahallesi'nde yaşayan Erkan Kıllıaslan'ın köpeği kayboldu. Kırsalda arama yapan Kıllıaslan, Akbudak köyünde dağlık alanda, kayalıklarda mahsur kalan köpeğini, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Bu sırada etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan kayalıklarda kendisi de mahsur kalan Kıllıaslan, Doğubayazıt Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye, Kıllıaslan ve köpeğini halatlarla kurtardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-11-26 18:21:38
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