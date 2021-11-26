Köpeğini ararken kayalıklarda mahsur kaldı, itfaiye halatla kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)- AĞRI'da Akbudak köyünde, kayalıklara giden köpeğini kurtarmak isterken mahsur kalan Erkan Kıllıaslan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Doğubayazıt ilçesi Koçkıran Mahallesi'nde yaşayan Erkan Kıllıaslan'ın köpeği kayboldu. Kırsalda arama yapan Kıllıaslan, Akbudak köyünde dağlık alanda, kayalıklarda mahsur kalan köpeğini, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Bu sırada etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan kayalıklarda kendisi de mahsur kalan Kıllıaslan, Doğubayazıt Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye, Kıllıaslan ve köpeğini halatlarla kurtardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-11-26 18:21:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.