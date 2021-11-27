Ağrı’da değerlendirme sınavları kitapçığı öykü kitap seti dağıtım töreni

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin destekleri ile Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca bağışlanan 11 bin 200 kazanım değerlendirme sınavları kitapçığı ve 10 bin öykü kitabı seti dağıtım töreni gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen kitap dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, ATSO Meclis Başkanı Vasip Yılmaz, ATSO yönetim kurulu üyeleri, ATSO Genel Sekreter Ferdi Baycan Ögel ve okul müdürleri katıldı. İlk olarak karşılıklı teslim protokolünün imzalandığı törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin destekleri ile Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımız tarafından bağışlanan “11 bin 200 kazanım değerlendirme sınavları kitapçığı ile 10 bin öykü kitap setiyle eğitime verdiği katkılarından dolayı Başkan Alpaslan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim” dedi.

ATSO Başkanı Saim Alpaslan ise, eğitime desteklerinin devam edeceklerini söyledi. Katılımcıların kitap dağıtımı ve toplum fotoğraf çekmesi ile tören sona erdi.

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