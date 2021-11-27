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Ağrı’da yangın: 16 küçükbaş hayvan telef oldu

İHA

Ağrı’da yangın: 16 küçükbaş hayvan telef oldu

Ağrı’da kazan dairesinde çıkan yangın nedeniyle bitişiğinde bulunan ahırda bulunan 16 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan bir kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Alevler kısa süre sonra kazan dairesine bitişik olan ahıra sıçradı. Vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını güçlükle kontrol altına aldı. Çıkan yangın nedeniyle ahırda bulunan 16 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

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