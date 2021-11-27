Kalorifer dairesinde çıkan yangının sıçradığı ahırda 16 hayvan öldü

AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı 2021?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI´da bir evin kat kaloriferi dairesinde çıkan yangının sıçradığı bitişikteki ahırda 16 küçükbaş öldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Fırat Mahallesi´nde oturan Halil Sümbül´ün evinde meydana geldi. Sümbül´ün evinin kat kaloriferinin bulunduğu dairede çıkan yangın hemen yanındaki ahıra sıçradı. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin söndürdüğü yangında ahırda bulunan 16 küçükbaşın öldüğü tespit edildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-11-27 22:58:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.