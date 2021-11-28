Milletvekili Çelebi: ‘Türkiye ekonomisi, 2022 bütçesi ile yeniden yapılanan dünyada yoluna daha da güçlenerek devam edecek’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Çelebi: ‘Türkiye ekonomisi, 2022 bütçesi ile yeniden yapılanan dünyada yoluna daha da güçlenerek devam edecek’

İHA

Milletvekili Çelebi: ‘Türkiye ekonomisi, 2022 bütçesi ile yeniden yapılanan dünyada yoluna daha da güçlenerek devam edecek’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin, komisyonda kabul edildiğini belirterek, “Türkiye ekonomisi, 2022 bütçesi ile yeniden yapılanan dünyada yoluna daha da güçlenerek devam edecektir.” şeklinde konuştu.
Milletvekili Ekrem Çelebi, 38 gün süren görüşmeler sonrasında Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek TBMM Genel Kuruluna sevk edilen 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teklifin TBMM’de kabul edilerek yasalaşacağına inandığını söyleyen Milletvekili Çelebi, AK Parti iktidarlarının 2002 yılından bu yana 20 kez bütçe hazırladığını anımsattı.
“Aslan payını eğitime ayırdık"
2022 yılı bütçe büyüklüğünün 1 trilyon 751 milyar lira olduğunu vurgulayan Çelebi, “Bütçede aslan payını eğitime ayırdık. 2022 yılı bütçesinin yüzde 15,6'sın ayrıldığı Milli Eğitim Bakanlığımıza, yüksek öğretim de dahil olmak üzere toplam 274 milyar 384 milyon lira kaynak aktarılacak. Burs, barınma, kurs, pansiyon ve ücretsiz kitap hizmetleri ile birlikte eğitime ayrılan pay 300 milyar lirayı aşacak. Sağlık Bakanlığımızın bütçedeki payı ise yüzde 7 arttı. Bütçe teklifimizde sağlığa 121 milyar, ulaşıma 92 milyar lira ayrıldı. Sanayinin gelişimine ise 32 milyar lira harcanacak. Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesi yüzde 25 artırılarak 64 milyar liraya ulaşacak. Ayrıca tarımsal sulama ödenekleri de yüzde 39 artırıldı. Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak yaklaşık yüzde 30 artışla 181 milyar liraya ulaştı. Milletimize ve ülkemize hayırlı olsun.” dedi.
Bakanlardan Ağrı için taleplerde bulundu
Milletvekili Çelebi, bütçe görüşmeleri sırasında ilgili bakanlardan seçim bölgesi olan Ağrı için de çeşitli taleplerde bulundu. Çelebi, 2022 yılında Ağrı’ya yapılacak müjdeleri şöyle sıraladı:
Ağrı Merkeze 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin ihalesi yapılacak, Ağrı'ya İdare Mahkemesi kurulması için Adalet Bakanlığı çalışma başlatacak. Ağrı Merkeze İl Halk Kütüphanesi ve Müze, Diyadin, Hamur ve Patnos ilçelerine Halk Kütüphaneleri yapılmasını talep ettik. Ayrıca önümüzdeki yıl 38 Anaokulu, Okullara 554 Kütüphane, 25 yeni Okul, 1 Halk Eğitim Merkezi ve 1 Öğretmenevi yapılacak. 42 okulun güçlendirme işlemleri yapılacak. Taşkın koruma projeleri devam edecek. Murat Nehri Millet Bahçesi ve millet bahçesine ait sosyal donatılar inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi ihaleleri ise bu yıl içinde gerçekleştirilecek.”
Türkiye yoluna güçlenerek devam edecektir
AK Parti Milletvekili Çelebi, 19 yıldır millete hizmeti şiar edinen AK Parti hükümetlerinin hazırladığı bütçenin ‘tüm Türkiye'nin bütçesi olduğunu söyledi. AK Parti’nin, bütçeleri ‘faiz bütçesi’ olmaktan çıkarıp ‘yüzde 100 halkın bütçesi’ haline dönüştürdüğünü vurgulayan Çelebi, “Türkiye ekonomisi, 2022 bütçesi ile yeniden yapılanan dünyada yoluna daha da güçlenerek devam edecektir” şeklinde konuştu.
Güçlenen, kalkınmada ve büyümede hız kesmeyen bir türkiye hedefliyoruz
2022 bütçesiyle her alanda kalkınma ve gelişmeyi hedeflediklerini aktaran Çelebi, şöyle devam etti:
“Bütçemizle, 2022'de Kovid19 salgınının devam eden etkilerine rağmen güçlenen, kalkınmada ve büyümede hız kesmeyen bir Türkiye hedefliyoruz. Sağlıktan eğitime, güvenlikten ulaştırmaya, sanayiden tarıma, kadının güçlendirilmesinden sosyal yardımlara kadar her alanda en etkin politikaları, bütçemiz temelinde birer birer uygulamaya geçirmeye devam edeceğiz. 19 yıldır millete hizmeti şiar edinen AK Parti hükümetlerimizin hazırladığı bu bütçe aynı zamanda yaşlısı, genci, kadını, erkeği, kentlisi, köylüsü, yani hepimizin, tüm Türkiye'nin bütçesidir. AK Parti’nin 3 Kasım 2002 yılından bu yana ülkemize yaptığı yatırımlar ve milletimize yaptığı hizmetler herkesin takdirine şayandır. Biz, herkesten yekvücut olabilmeyi bekliyoruz. Zira başka Türkiye, al bayrak yok."
Türkiye artık hem bölgesel hem de küresel güçtür
Milletvekili Çelebi, Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle küresel meydan okumalara karşı koyma kabiliyetini güçlendirdiğinin altını çizdi. Türkiye’nin artık emir alan, içine kapanık bir ülke olmadığını ifade eden Çelebi, “Türkiye artık hem bölgesel hem de küresel güçtür. Yakın coğrafyamızda Türkiye'nin onayı ve oluru olmadan hiçbir girişimin gerçekleşme şansının olmadığı da herkesçe anlaşılmıştır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kalorifer dairesinde çıkan yangının sıçradığı ahırda 16 hayvan öldü
YEREL HABERLER Kalorifer dairesinde çıkan yangının sıçradığı ahırda ...
Ağrı’da yangın: 16 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Ağrı’da yangın: 16 küçükbaş hayvan telef oldu
Ağrı’da değerlendirme sınavları kitapçığı öykü kitap seti dağıtım töreni
YEREL HABERLER Ağrı’da değerlendirme sınavları kitapçığı öykü kitap ...
'Geleceğin Yıldızları' IC Futbol Akademisi’nde yetişecek
YEREL HABERLER 'Geleceğin Yıldızları' IC Futbol Akademisi’nde ...
AİÇÜ’de Türkiye’de aile değerlerinin bugünü ve geleceği paneli düzenlendi
YEREL HABERLER AİÇÜ’de Türkiye’de aile değerlerinin bugünü ve ...
Diyadin Kaymakamlığı evi yanan aileye yardım etti
YEREL HABERLER Diyadin Kaymakamlığı evi yanan aileye yardım etti
Köpeğini ararken kayalıklarda mahsur kaldı, itfaiye halatla kurtardı
YEREL HABERLER Köpeğini ararken kayalıklarda mahsur kaldı, itfaiye ...
Başkan Sayan: “Ekmeği 1,40 liradan satışa sunuyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Sayan: “Ekmeği 1,40 liradan satışa sunuyoruz"
Ağrı’da kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ağrı’da kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı itfaiye ...
Ağrı Belediyesi, ekmeği 1 lira 40 kuruşa satacak
YEREL HABERLER Ağrı Belediyesi, ekmeği 1 lira 40 kuruşa satacak
Ağrı beyaza büründü
YEREL HABERLER Ağrı beyaza büründü
Yılın Öğretmeni seçilen Taştan, Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Yılın Öğretmeni seçilen Taştan, Cumhurbaşkanı ile bir ...
Ağrı mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
YEREL HABERLER Ağrı mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Ağrı’da kamyonet şeker pancarı yüklü traktöre çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı’da kamyonet şeker pancarı yüklü traktöre çarptı: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.