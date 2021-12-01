Diyadin'de aile başlık parasından vazgeçti

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, geçen hafta ailesi başlık parası istediği için sevdiği kızı alamayan gencin isteği üzerine Şahin ailesine kız istemeye giderek aracı olmuştu.

Kaymakam Balcı' nın çabası sonucu başlık parasından vazgeçen Şahin ailesi, Melek Şahin ve Fecri Kaya' nın başlık parası istemeden evlenmelerine müsade etti.

Mutluluklarını paylaşmak ve teşekkür etmek için ziyarette bulunan Melek Şahin ve Fecri Kaya, ocak ayında Balcı' nın Belediye Başkanı olarak nikahlarını kıyması için söz aldılar.

Kaymakam Balcı genç çiftimizi tebrik ederek, başlık parasından dolayı evlenemeyen ve evlenmekte zorlanan gençlerimiz için bu güzel haberin emsal olma niteliğinde önemli bir gelişme olduğunu belirterek Diyadin' de başlık parasını kaldırma konusunda elinden geleni yapacağını belirtti.

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