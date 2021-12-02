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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Barosu yeni hizmet binasına taşındı

İHA

Ağrı Barosu yeni hizmet binasına taşındı

Ağrı Barosu yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşınarak hizmet vermeye başladı.
Türkiye Barolar Birliği tarafından mayıs ayında temeli atılan ve kısa sürede tamamlanan Ağrı Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri üyelerine ve vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Ağrı Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerinin baroya teslimatının yapılmasının akabinde açıklama yapan Ağrı Baro Başkanı Avukat Mehmet Salih Aydın, resmi açılışın önümüzdeki günlerde yapılacağını duyurdu. Yeni hizmet binasının Ağrı’ya yakışan bir bina olduğuna vurgu yapan Başkan Aydın “Baromuzu yönetmeye talip olduğumuzda yapmayı taahhüt ettiğimiz, birinci dönemimizde arsa alımı, proje ve inşaat ihalesi bitirilen, ikinci dönemimizde temel atma, yapım ve tefrişat işlemleri tamamlanan binayı baromuza kazandırmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bu bağlamda idari ve sosyal tesisimizin arsa alımından, inşaat ihalesine ve temel atma sürecinden binamızın bitirilip baromuza teslimine kadar olan süreçte bizden desteğini esirgemeyen başta Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve TBB Yönetimi ile, yine arsa alımından binanın hizmete sunulması sürecine kadar görev yapan Ağrı Barosu Yönetim Kurulları, Disiplin ve Denetleme Kurulları ile TBB delegeleri ile baromuz meslektaşlarına teşekkür ederim. Tesisin ilimize, Baromuza ve hukuk camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Ağrı Barosu yeni hizmet binası içerisinde konferans salonu, seminer salonu, kütüphane, çalışma odası, başkanlık makamı, idari birimler ile caferestoran bulunduğu açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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