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Binlerce insana istihdam sağlayan Tesktilkent’te üretilen ürünler dünyaya ihraç ediliyor

İHA

Binlerce insana istihdam sağlayan Tesktilkent’te üretilen ürünler dünyaya ihraç ediliyor

Ağrı'da ünlü markaların üretiminin yapıldığı Tekstilkent projesi ile 20 bin kişinin istihdam edilmesi hedeflenirken, atölyelerde üretilen ürünler dünyaya ihraç ediliyor.
Ağrı’da hayata geçirilen Tekstilkent projesi ile bölgede istihdam noktasında önemli bir artış sağlanırken, proje kapsamında ilçelerde yaşanan işsizlik sorununun önüne geçilebilmesi adına da 5 ilçede 42 bin 500 metrekarelik alanda atölye inşaatlarına başlandı. Kentte tamamlanan 80 bin metrekarelik atölye binasında 10 bin metrekarelik alan işçilerin çocuklarının okula gidebilmesi, eğitim görebilmesi ve diğer sosyal faaliyetleri yapmaları için ayrılırken, buradaki işçilerin ellerinde üretilen dünyaca ünlü markalar ise dünyanın her yerine ihraç ediliyor.

“Merkezde bulunan atölyelerin tamamı bittiğinde 10 binin üzerinde bir istihdam öngörüyoruz”
80 bin metrekare alana sahip Tekstilkent’i ziyaret eden Ağrı Valisi Osman Varol, son bir yıl içerisinde alınan tedbirler doğrultusunda istihdamda ciddi bir artış sağladıklarını belirterek, “Tekstilkent projesi Ağrı’da gerçekten başarılı bir şekilde icra edilmiş ve günden güne de bu başarısını arttıran önemli bir proje. Bugün halihazırda yaklaşık 80 bin metrekarelik atölye binasını tamamlamış vaziyetteyiz. Ayrıca burada yaklaşık 10 bin metrekare işçilerin çocuklarının burada okula gidebilmesi, eğitim görebilmesi ve diğer sosyal faaliyetleri yapmaları için de anaokulu ve sosyal donatılar mevcut. Şu an merkezde devam eden 45 bin metrekarelik devasa bir bloğumuz daha var. 4 tane işletmemiz yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyet gösteriyor. Ama özellikle son bir yıl içerisinde aldığımız bir takım tedbirlerle istihdamda çok ciddi bir artış sağlama imkanına kavuştuk. Ayrıca geçtiğimiz bir ay içerisinde elimizde olan iki atölyemizi daha iki yeni işletmemize tahsis ettik. Önemli bir iş gücü piyasası oluşuyor. 3 bine yakın insanın çarpan etkisini düşündüğümüzde ilimizin ekonomisi için çok önemli bir katkı. Sadece merkezde bulunan 125 bin metrekarelik atölyelerin tamamı bittiğinde burada 10 binin üzerinde bir istihdam öngörüyoruz” dedi.

“Büyük şehirlerin sanayi bölgelerindeki hareketliliği burada görmek mümkün”
Tekstilkent projesi ile vatandaşların memleketlerinden uzaklaşmak zorunda kalmadan iş imkanı elde ettiklerini söyleyen Vali Varol, ilçelerde yaşanan işsizlik sorununun çözülmesi için de 5 ilçede atölye inşaatlarına başladıklarını vurgulayarak, “Tekstilkent'imiz fiziksel olarak küçük bir sanayi sitesi görümüne kavuşmaya başladı. Özellikle mesai başlangıcı, bitişi ve vardiya değişim zamanlarında büyük şehirlerin sanayi bölgelerindeki hareketliliği burada görmek mümkün. İşçilerimizle, çalışanlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde onların mutluluğu, doğrudan gayret ve emekleriyle ekmek paralarını kazanıyor olmaları ve memleketlerinde herhangi bir yere göç etmek zorunda kalmadan geçimlerini sağlayabiliyor olmaları onlar açısından çok mutluluk verici. Son 6 ay içerisinde sayın cumhurbaşkanımızın desteğiyle bu projeyi ilçelerimize de yaymak için toplam 5 ilçemizde 42 bin 500 metrekarelik atölye inşaatını başlattık. Çoğunun ön tahsisini gerçekleştirmiş vaziyetteyiz. Projenin tamamını ortaya koyduğumuzda Ağrı genelinde yaklaşık 170 bin metrekarelik tekstil atölyesi ile 20 bin kişiye yakın insanımıza doğrudan istihdam sağlamış olacağız. Bunun ekonomiye sağlayacağı girdi Ağrı şartlarında çok önemli. Bugün dünyada moda anlamında, sportif giyimde çok önemli olan markalar Ağrı’da buradaki işçilerin tezgahlarında üretiliyor ve dünyaya ihraç ediliyor” diye konuştu.
Yeşim Tekstil yetkilisi Ahmet Şekercigiller, dünya markalarına çalıştıklarını ifade ederek, “2019 yılında devletin teşvik ve davetiyle Yeşim Grup olarak Ağrı’ya geldik. Şu anda mevcut fabrikamızda bin 700 kişi, iki vardiya olarak görev yapıyor. Dünya markalarına çalışıyoruz. Burada ürettiğimiz her ürün dünyada düşünebildiğiniz her ülkeye gidiyor. Dünyanın her yerinde satışı olan büyük markalara çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
2 yıldır Yeşim Tekstil'de çalışan Zeynep Sönmez ise, bir kadının ekonomik bağımsızlığının elinde olmasının önemine vurgu yaparak, “2 yıldır burada çalışıyorum. Ekonomik özgürlüğün bir kadının elinde olması kadar güzel bir şey yok. Kimseye ihtiyaç duymadan kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılıyorum. Emekli olana kadar Yeşim Tekstil’de devam etmeyi düşünüyorum. Burada her türlü imkanımız var. Burada insanlara daha önem verip özen gösteriyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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