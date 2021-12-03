Diyadin'de 3 Aralık Engeliler Günü ziyareti

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Diyadin ilçesinde faaliyet gösteren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine giderek 3 Aralık Engeliler Günü'nü kutladı.
Kaymakam Balcı, tek tek sınıfları dolaşarak eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilenip öğrenciler hakkında bilgiler aldı. Rehabilitasyon Merkezinin tüm katlarını gezerek bilgiler alan Balcı öğrencilerle ilgilenip birlikte bir süre sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler vererek ve birlikte pasta keserek 3 Aralık Engeliler Günü'nü kutladı.
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