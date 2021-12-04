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Ağrı’da Sibirya soğukları etkili olmaya başladı

İHA

Ağrı’da Sibirya soğukları etkili olmaya başladı

Ağrı’yı etkisi altına alan Sibirya soğukları nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da hayat, soğuk havaların etkisiyle durma noktasına geldi. Termometrelerin eksi 13 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı. Evlerin çatı ve pencerelerinde oluşan dev buz sarkıtları ise Ağrı’da kışın ne derece sert geçtiğini gözler önüne serdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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