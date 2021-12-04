Ağrı’da Sibirya soğukları etkili olmaya başladı

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Ağrı’yı etkisi altına alan Sibirya soğukları nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da hayat, soğuk havaların etkisiyle durma noktasına geldi. Termometrelerin eksi 13 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı. Evlerin çatı ve pencerelerinde oluşan dev buz sarkıtları ise Ağrı’da kışın ne derece sert geçtiğini gözler önüne serdi.

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