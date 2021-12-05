Ağrı'da 527 sürücüye 220 bin 991 lira para cezası uygulandı

Ağrı'da yapılan trafik denetimlerinde 527 araç ve sürücüsüne 220 bin 991 lira idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 8 araç trafikten men edildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince il genelinde 22 Kasım2 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde 527 araç ve sürücüsüne 220 bin 991 lira idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 8 araç trafikten men edildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl genelinde trafik kuruluşlarımızca 22.11.2021 28.11.2021 tarihleri arası yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen toplamda 296 araç ve sürücüsüne toplam 113 bin 640 TL trafik idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 8 araç trafikten men edildi. İl genelinde 26.11.2021 02.12.2021 tarihleri arası trafik birimlerimizce yapılan denetimlerde 918 araç kontrol edildi. 231 araç ve sürücüsüne toplam 107 bin 351 TL trafik idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 4 araç trafikten men edildi" ifadelerini kullandı.

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