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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da bilim dolu günler bilim şenliği

İHA

Ağrı'da bilim dolu günler bilim şenliği

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, TÜBİTAK'a başvurulan "Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" projesi 53 proje arasından 5'inci sırada kabul edildi.
Proje hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"TÜBİTAK tarafından 7’ncisi düzenlenen Bilim Şenlikleri Programları kapsamında başvuruda bulunduğumuz ‘Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği ‘adlı projemiz 53 proje arasından 5. sırada kabul edilmiştir. Proje ilimizde kabul edilen 2. proje olup ilk kez uygulanacaktır. Projemizin amacı; bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilimteknoloji toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılması olan projede uzman kişilerce yapılacak olan 28 atölye kurularak 100 bilimsel etkinlik, 4 yarışma 3 sergi 4 söyleşi yapılacaktır. Proje ile katılımcılarda farkındalık oluşturan, katılımcılara bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran ve bilimsel düşünme becerileri sağlayan etkileşimli uygulamalar içeren faaliyetler yer almaktadır. Programın hedef kitlesi; okul öncesinden başlayarak toplumun her kesiminden farklı yaş ve eğitim düzeyinde vatandaşları oluşturmaktadır. 4 gün boyunca sürecek Bilim Şenliğinde ilimizdeki tüm öğrenciler, engelli bireyler, sevgi evlerinde bulunan çocuklar, aileleri tarafından okula gönderilmek istenmeyen kız çocukları ve aileleri özel olarak şenliğe getirilecektir. Projeye Ağrı Valiliği, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kızılay destek vermektedir. Şenlik programı 2528 Mayıs 2022 tarihlerinde saat 09.0016.00 saatleri arasında Bilim Merkezinde yapılacaktır" dedi.

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