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Sibirya soğukları Ağrı’da araçların depolarını dondurdu

İHA

Sibirya soğukları Ağrı’da araçların depolarını dondurdu

Ağrı’da sıfırın altına düşen sıcaklıklar sebebiyle araçların yakıt depoları dondu, sürücüler çareyi ateş yakmakta buldu.
Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden bir olan Ağrı’da etkili olan soğuklar nedeniyle kentin birçok yerinde buz sarkıtları oluşurken, yakıt depoları donan araç sürücüleri ise çareyi araçlarının altında ateş yakmakta buldu. Saatlerce donan depoları ısıtmak için uğraşan vatandaşlar, kış mevsiminin Ağrı’da ne derece sert geçtiğini gözler önüne serdi.
Soğuk havaların hayatını olumsuz etkilediğini ve donan aracını çalıştırmak için aracın altında ateş yakmak zorunda kaldığını söyleyen Hüseyin Yarıcı, “Araç dondu. Mecburen ateş yaktık. Bizim kışımızda böyle zor bir şekilde geçiyor. Ateş yakıp aracı çalıştırmak için 1 saat uğraşıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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