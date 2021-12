Ağrı’da, bölgenin en sıra dışı kafesi açıldı

Denizi olmayan Ağrı'da, 7 metre genişlik 21 metre uzunluğa sahip dev balıkçı teknesinden yapılan kafe ve restorantın açılışı yapıldı.

Kentte yaklaşık iki 3 ay önce iki ortağın girişimi ile Millet Bahçesi’nde lokanta yapılmak üzere Samsun'dan getirilen 7 metre genişlik 21 metre uzunluğa sahip dev balıkçı teknesi, Taşlıçay Deresi’ne indirilmişti. Ağrı’ya getirildiği günden itibaren vatandaşların büyük ilgisini gören dev balıkçı teknesinde gerekli çalışmalar tamamlanarak hem Ağrı’nın hem de bölgenin en sıra dışı mekânı hizmete açılmış oldu. Balıkçı teknesini kafe ve lokanta yapılmak üzere Ağrı'ya getirdiklerini söyleyen işletme sahiplerinden genç girişimci Ömercan Kaya, yaptığı açıklamada tekneyi gören vatandaşlardan oldukça olumlu tepkiler aldıklarını ifade ederek açılan mekânın Doğu Anadolu bölgesinin en sıra dışı mekânı olduğunu söyledi.

‘3 günlük bir yolculukla Ağrı’ya getirdik’

Balıkçı teknesini bulup Ağrı’ya getirmek için büyük bir uğraş verdiklerini ve ilk günden bu güne vatandaşlardan oldukça olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Kaya: “Doğma büyüme Ağrılıyım. Memleketimiz ve bölgemizde daha öncesinde böyle bir proje yoktu. Bizde buradan yola çıkarak Ağrı’da yapılan güzel Millet Bahçesine böyle bir proje yapmaya karar verdik. Bu tekneyi uzun uğraşlar sonucu Samsun’da bulduk ve yaklaşık 3 günlük bir yolculukla tırla Ağrı’ya getirdik. Millet Bahçesinden geçen Taşlıçay Deresi’ne indirdik. İlk getirdiğimiz günde milletin ilgisi oldukça fazlaydı. Bu güne kadar yapım aşamasında da çok ilgi gördü. Bu günde hizmete açtık. İlk başlarda sadece İlkbahar ve Yaz aylarında hizmet vermeyi planlıyorduk ancak ilgiden dolayı Kışında hizmet vermeye karar verdik. O yüzden şu an havalarında soğuk olmasını göz önünde bulundurursak tek katını hizmete açtık. İlerleyen zamanda yaz aylarında alt ve üst katları da hizmete açacağız. Şu an olan ilgiden dolayı çok mutluyuz. Teknemizin her bir parçası bir emek. Her parçasına son şeklini vermek için tek tek uğraştık. Ortaya çıkan kafemiz hem Ağrı hem de Doğu Anadolu Bölgesi’ni en sıra dışı kafesi oldu. Menümüzde dünya mutfağı var. Buna ek olarak deniz ürünlerinden oluşan menümüzle halkımıza en güzel hizmeti vermek için çalışacağız.” Dedi.

‘Bu mekanın her anlamda şehrimize değer katacağına inanıyoruz.’

Açtıkları işletmeye bir milyonun üzerinde bir yatırım yaptıklarını ve işin sonunda amaçlarına ulaştıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını kaydeden işletme ortaklarından Kenan Yılmaz ise kendilerine gerekli izinler konusunda destek olan Ağrı Valiliği ve Ağrı Belediyesi’ne teşekkür ederek: “ Biz bu tekneyi arkadaşımızın dediği gibi Samsun da bulduk. Öncelikle belediyemiz tarafından hizmete açılan Millet Bahçesi’nde Türkiye’de olmayan farklı bir işletme açma isteğimizi, projemizi belediyemize sunduk. Sağ olsunlar onarda bize yardımcı oldular ve gerekli izinlerimizi aldık. Ondan sonra teknemizi getirdik. Yaklaşık 3 aylık bir çalışmadan sonra kafe ve restoranımızı bu gün açtık. Yaz ve kış aylarında her mevsim hizmet vereceğiz. Getirdiğimiz günden beri oldukça ilgi var. Bu güzel bahçede suyumuz vardı ama suyumuz bostu. Bizde bu suyu değerlendirmek istedik. Halkımıza genelde sahil kentlerinde karşılaştıkları bir ortam sunmak istedik. İnşallah bu mekanımız şehrimize her anlamda bir değer katar. Buraya gelen misafirlerimizi, turistlerimizi burada ağırlarız. Ayrıca şu anda 8 kişilik bir personel kadrosu ile hizmete başladık. İlerleyen süreçte de bunu arttıracağız ve bu teknenin bu hale getirilmesi için bir milyon liradan fazla bir harcamamız oldu.” İfadelerini kullandı.

Öte yandan, açılış yapılan ve kentte hizmet vermeye başlayan işletmenin açılış programına Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Alpaslan, ATSO Başkan Saim Alpaslan, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, işletme sahipleri, çalışanlar ve müşteriler katıldı.

