Ağrı’da, bölgenin en sıra dışı kafesi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da, bölgenin en sıra dışı kafesi açıldı

İHA

Ağrı’da, bölgenin en sıra dışı kafesi açıldı

Denizi olmayan Ağrı'da, 7 metre genişlik 21 metre uzunluğa sahip dev balıkçı teknesinden yapılan kafe ve restorantın açılışı yapıldı.
Kentte yaklaşık iki 3 ay önce iki ortağın girişimi ile Millet Bahçesi’nde lokanta yapılmak üzere Samsun'dan getirilen 7 metre genişlik 21 metre uzunluğa sahip dev balıkçı teknesi, Taşlıçay Deresi’ne indirilmişti. Ağrı’ya getirildiği günden itibaren vatandaşların büyük ilgisini gören dev balıkçı teknesinde gerekli çalışmalar tamamlanarak hem Ağrı’nın hem de bölgenin en sıra dışı mekânı hizmete açılmış oldu. Balıkçı teknesini kafe ve lokanta yapılmak üzere Ağrı'ya getirdiklerini söyleyen işletme sahiplerinden genç girişimci Ömercan Kaya, yaptığı açıklamada tekneyi gören vatandaşlardan oldukça olumlu tepkiler aldıklarını ifade ederek açılan mekânın Doğu Anadolu bölgesinin en sıra dışı mekânı olduğunu söyledi.
‘3 günlük bir yolculukla Ağrı’ya getirdik’
Balıkçı teknesini bulup Ağrı’ya getirmek için büyük bir uğraş verdiklerini ve ilk günden bu güne vatandaşlardan oldukça olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Kaya: “Doğma büyüme Ağrılıyım. Memleketimiz ve bölgemizde daha öncesinde böyle bir proje yoktu. Bizde buradan yola çıkarak Ağrı’da yapılan güzel Millet Bahçesine böyle bir proje yapmaya karar verdik. Bu tekneyi uzun uğraşlar sonucu Samsun’da bulduk ve yaklaşık 3 günlük bir yolculukla tırla Ağrı’ya getirdik. Millet Bahçesinden geçen Taşlıçay Deresi’ne indirdik. İlk getirdiğimiz günde milletin ilgisi oldukça fazlaydı. Bu güne kadar yapım aşamasında da çok ilgi gördü. Bu günde hizmete açtık. İlk başlarda sadece İlkbahar ve Yaz aylarında hizmet vermeyi planlıyorduk ancak ilgiden dolayı Kışında hizmet vermeye karar verdik. O yüzden şu an havalarında soğuk olmasını göz önünde bulundurursak tek katını hizmete açtık. İlerleyen zamanda yaz aylarında alt ve üst katları da hizmete açacağız. Şu an olan ilgiden dolayı çok mutluyuz. Teknemizin her bir parçası bir emek. Her parçasına son şeklini vermek için tek tek uğraştık. Ortaya çıkan kafemiz hem Ağrı hem de Doğu Anadolu Bölgesi’ni en sıra dışı kafesi oldu. Menümüzde dünya mutfağı var. Buna ek olarak deniz ürünlerinden oluşan menümüzle halkımıza en güzel hizmeti vermek için çalışacağız.” Dedi.
‘Bu mekanın her anlamda şehrimize değer katacağına inanıyoruz.’
Açtıkları işletmeye bir milyonun üzerinde bir yatırım yaptıklarını ve işin sonunda amaçlarına ulaştıkları için büyük mutluluk yaşadıklarını kaydeden işletme ortaklarından Kenan Yılmaz ise kendilerine gerekli izinler konusunda destek olan Ağrı Valiliği ve Ağrı Belediyesi’ne teşekkür ederek: “ Biz bu tekneyi arkadaşımızın dediği gibi Samsun da bulduk. Öncelikle belediyemiz tarafından hizmete açılan Millet Bahçesi’nde Türkiye’de olmayan farklı bir işletme açma isteğimizi, projemizi belediyemize sunduk. Sağ olsunlar onarda bize yardımcı oldular ve gerekli izinlerimizi aldık. Ondan sonra teknemizi getirdik. Yaklaşık 3 aylık bir çalışmadan sonra kafe ve restoranımızı bu gün açtık. Yaz ve kış aylarında her mevsim hizmet vereceğiz. Getirdiğimiz günden beri oldukça ilgi var. Bu güzel bahçede suyumuz vardı ama suyumuz bostu. Bizde bu suyu değerlendirmek istedik. Halkımıza genelde sahil kentlerinde karşılaştıkları bir ortam sunmak istedik. İnşallah bu mekanımız şehrimize her anlamda bir değer katar. Buraya gelen misafirlerimizi, turistlerimizi burada ağırlarız. Ayrıca şu anda 8 kişilik bir personel kadrosu ile hizmete başladık. İlerleyen süreçte de bunu arttıracağız ve bu teknenin bu hale getirilmesi için bir milyon liradan fazla bir harcamamız oldu.” İfadelerini kullandı.
Öte yandan, açılış yapılan ve kentte hizmet vermeye başlayan işletmenin açılış programına Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Alpaslan, ATSO Başkan Saim Alpaslan, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, işletme sahipleri, çalışanlar ve müşteriler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizi olmayan Ağrı´da balıkçı teknesi restorana dönüştürüldü
YEREL HABERLER Denizi olmayan Ağrı´da balıkçı teknesi restorana ...
Doğubayazıt'ta öğretmenlere müzik ve şiir dinletisi
YEREL HABERLER Doğubayazıt'ta öğretmenlere müzik ve şiir dinletisi
Başkan Sayan, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek için afişler astırdı
YEREL HABERLER Başkan Sayan, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek ...
Vali Varol’dan okul ziyareti
YEREL HABERLER Vali Varol’dan okul ziyareti
Bu okulda teneffüsler halay çekerek geçiyor
YEREL HABERLER Bu okulda teneffüsler halay çekerek geçiyor
Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünün SERKA'ya sunduğu 2 proje destek almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünün SERKA'ya sunduğu 2 ...
Sibirya soğukları Ağrı’da araçların depolarını dondurdu
YEREL HABERLER Sibirya soğukları Ağrı’da araçların depolarını ...
Ağrı'da bilim dolu günler bilim şenliği
YEREL HABERLER Ağrı'da bilim dolu günler bilim şenliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.