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Tarihi İshakpaşa Sarayı, aydınlatma sistemleriyle donatıldı

İHA

Tarihi İshakpaşa Sarayı, aydınlatma sistemleriyle donatıldı

Osmanlı'nın Anadolu'daki en önemli eserlerinden ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en görkemli tarihi yapılarından İshakpaşa Sarayı, aydınlatma sistemleriyle donatıldı.

Tarihte "Medeniyetler geçidi" olarak nitelendirilen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Topkapı'dan sonra en büyük saray olan İshakpaşa Sarayı, kalorifer sistemi, geçmişte kullanılan tuvalet sistemi, kartal yuvası görünümü ile Türkiye'nin yanı sıra dünyanın her yerinden ziyaretçileri ağırlıyor. Bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarının yanı sıra heybetiyle bölgeye önemli oranda gelir gelmesini de sağlayan İshakpaşa Sarayı, aydınlatma sistemleriyle donatıldı. Ağrı Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Serhat Şehri Ağrı’mızın incisi, gecenin parlayan yıldızı, İshak Paşa Sarayı'mız, eşsiz güzelliğine ve ihtişamına yakışır şekilde aydınlatma sistemleriyle donatıldı" ifadelerini kullandı.

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