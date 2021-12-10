Bir ayda 19 bin 271 yolcuya hizmet verildi

Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı’nda Kasım ayında 19 bin 271 yolcuya hizmet verilirken iç hatlarda inişkalkış yapan uçak sayısı 170’e ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı’nın 2021 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada Ahmedi Hani Havalimanı’nın 2021 yılının 11 aylık dönemine ilişkin istatistiklerde yer aldı.

Kasım ayında yük trafiğinin ise 179 ton olduğu belirtilen açıklamada: “Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı’nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 19.271 oldu.

Kasım ayında, Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 170’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 179 ton oldu.

11 Aylık (ocakkasım dönemi) Gerçekleşmeler

On bir aylık (ocakkasım) dönemde ise Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı’nda yolcu trafiği 213.194, uçak trafiği 1.808, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2.052 ton olarak gerçekleşti.

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