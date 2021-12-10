AİÇÜ’de “Kimlik Aşısı” konferansı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ’de “Kimlik Aşısı” konferansı düzenlendi

İHA

AİÇÜ’de “Kimlik Aşısı” konferansı düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) “Kimlik Aşısı” Konferansı gerçekleştirildi.
AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonundaki “Kimlik Aşısı” Konferansına, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyen, idari personel ve öğrenciler katıldı.
Konferansta konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, teknolojideki gelişmelerle birlikte aile içi iletişimin de her geçen gün azalmaya başladığını söyledi.
Prof. Dr. Karabulut, “Günümüzde insanların sosyalleşmesi çoğunlukla online ortamlarda gerçekleşmektedir. Teknolojideki ilerleme ve toplumumuzun kullanım şekline bağlı olarak hayatımızın bir parçası haline gelen cep telefonları ve buna bağlı olarak sosyal medya kullanımı, sosyalleşme ortamlarının değişmesine neden oldu. Geçmişte televizyon kullanımı artmaya başladıktan sonra aile içi iletişim de azalmalar yaşanmaya başlamıştı. Cep telefonlarının gelişmesi ve aile bireylerinin her birinde birer telefon olmasıyla birlikte aile içi iletişim de yok denecek kadar azalmış duruma geldi. Teknolojiyi kendimizi yetiştirmek, bilim yolunda kullanmak üzere hayatımıza yerleştirmemiz gerekiyor. Aksi halde bu yeniliklerden olumsuz yönde etkilenmemek mümkün değil” diye konuştu.
“Kimlik Aşısı” Konferansında konuşan araştırmacıyazar Seyfullah Şenel, bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki yaygın kullanımın olumsuz bir sonucu olarak insanların canları sıkıldığı zaman telefona yöneldiklerini, bunun da hem aile hem de toplum içerisinde geçirilen zamanın kalitesini düşürebildiğini söyledi. Şenel, “Sosyal medyada geçirilen zamanın çok önemli bir kısmı için can sıkıntısı bahanesine sığınılıyor. Cep telefonları ve tabletler büyük bir hızla birer avuntu aracına dönüşüyor. Toplum ve aile bağları zayıfladıkça yalnızlaşan gençler, daha fazla cep telefonlarıyla can sıkıntılarına avuntu arıyor, sosyal medyada beğenilmek ve öne çıkmak için her yolu deneyebiliyorlar. Sevgili gençler, herkes gibi olmaktan ziyade kendiniz gibi olduğunuz zaman topluma ve ailenize faydalı bir birey olur, böylelikle özel olduğunuzu hissedebilirsiniz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı dondurucu soğuklara teslim oldu
YEREL HABERLER Ağrı dondurucu soğuklara teslim oldu
Bir ayda 19 bin 271 yolcuya hizmet verildi
YEREL HABERLER Bir ayda 19 bin 271 yolcuya hizmet verildi
Ağrı 1970 Spor teknik direktör Yeşilova ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Ağrı 1970 Spor teknik direktör Yeşilova ile sözleşme ...
Tarihi İshakpaşa Sarayı, aydınlatma sistemleriyle donatıldı
YEREL HABERLER Tarihi İshakpaşa Sarayı, aydınlatma sistemleriyle ...
Ağrı’da, bölgenin en sıra dışı kafesi açıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da, bölgenin en sıra dışı kafesi açıldı
Denizi olmayan Ağrı´da balıkçı teknesi restorana dönüştürüldü
YEREL HABERLER Denizi olmayan Ağrı´da balıkçı teknesi restorana ...
Doğubayazıt'ta öğretmenlere müzik ve şiir dinletisi
YEREL HABERLER Doğubayazıt'ta öğretmenlere müzik ve şiir dinletisi
Başkan Sayan, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek için afişler astırdı
YEREL HABERLER Başkan Sayan, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek ...
Vali Varol’dan okul ziyareti
YEREL HABERLER Vali Varol’dan okul ziyareti
Bu okulda teneffüsler halay çekerek geçiyor
YEREL HABERLER Bu okulda teneffüsler halay çekerek geçiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.