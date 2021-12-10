Ağrı’da “Gençlerle Geleceğe” semineri

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), “Gençlerle Geleceğe Etkili İletişim ve Farkındalık Semineri” gerçekleştirildi.

AİÇÜ’nün ev sahipliğinde Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, Ağrı Emniyet Müdürlüğü ve Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklığında Üniversite Kongre ve Kültür Merkezi Osmanlı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Emniyet Müdürü sanatçı Ahmet Sula’nın konuşmacı olduğu seminere AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kurum müdürleri, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Gençlerle Geleceğe Etkili İletişim ve Farkındalık Semineri’nde konuşan Emniyet Müdürü sanatçı Ahmet Sula, gençlerin bir ülkenin umudu ve yarınlarına taşıyacak önemli bir dinamik olduğunu, gençliğe yapılan yatırımın çok önemli olduğunu söyledi. Sula, “Bir ülkeyi geleceğe taşıyan ve ayakta tutacak olan gençlerimizde gördüğüm bu ışık ve cevher beni heyecanlandırıyor ve gelecek adına ümitlendiriyor. Gençlerin, donanımlı, hedefleri olan ve bu yolda üzerine düşen görevleri yerine getiren bir yapıda yetiştirilmesinde iletişimin önemli bir unsuru olan kendini tanıma düsturunun çok iyi anlatılması gerekmektedir. Yarınlarımızı kuracak olan gençlerimizin iyi bir şekilde yetişmesi herkesin en önemli görevidir” dedi.

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