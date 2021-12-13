Diyadin'de mahalle mahalle dolaşıp öğrencilere fotoğrafçılığı öretiyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde "ben de çekebilirmiyim" sloganıyla başlayan Emrullah Karip, mahalle mahalle gezerek 810 yaş arası çocuklara fotoğraf çekmeyi öğretiyor.

Geçtiğimiz günlerde Diyadin ilçesine bağlı mahallelerde çocuklara fotoğraf çekme dersi veren Emrullah Karip çocuklarla bir araya geldi. İlk kez ellerine fotoğraf makinesi alarak deklanşöre basmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, en güzel kareyi yakalamak için birbirleriyle yarıştı. Emrullah Karip, mahalle çocuklarına fotoğrafı tanıtarak fotoğrafçılığı öğrettiğini dile getirdi. Çocuklara eğlenceli bir şekilde ders verdiğini anlatan Karip, "Fotoğrafın bir ifade biçimi olduğunu vurgulamak için uğraşıyorum. Fotoğrafın, sadece görsel bir şey değil ifade biçimi olduğunun altını çizmeye çalışıyorum. Gördükleri bütün fotoğrafların güzellik üzerine değil bir metin olduğunu, bir alt yazı olduğunu öğretmeye çalışıyorum" dedi.

"Bende çekebilirmiyim" sloganıyla çalışmayı başlattığını vurgulayan Karip, çocukların da kendi hayat yolculuklarını belgelemesini istediğini aktardı. Karip, "Çocuklar, yaşadıkları mahallelerde, yaşadıkları anlara kendi hayatlarına küçük de olsa bir anı bıraksınlar istiyorum o yüzden böyle bir projeye ismimi verdim" şeklindekonuştu.

Çocuklardan Eren Doksimel fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini söyleyerek, "Fotoğraf çekerken açı ve çerçeveye dikkat etmemiz gerekiyor. Fotoğrafını çekeceğimiz objeyi tam karenin içine almamız gerekiyor. Fotoğraf çekerken çok mutlu oluyorum. Çok şey öğrendim" dedi.

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