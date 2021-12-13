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Ağrı'da amatör maçta hakeme saldırı

DHA

Ağrı'da amatör maçta hakeme saldırı


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'da amatör ligde oynanan Tutakspor-Diyadin Gençlerbirliği maçının uUzatma dakikalarında sahaya giren Tutakspor yöneticileri ve taraftarları karşı takım oyuncularına ve hakem Serkan Duru'ya saldırdı. Polisin müdahale ettiği olaylar nedeniyle maç tatil edildi.
Ağrı Süper Amatör Ligi 1'inci grupta Tutakspor ile Diyadin Gençlerbirliği takımları karşı karşıya geldi. Konuk takım Diyadin Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğü ile devam eden maçın 90+2'nci dakikasında saha karıştı. Hakemin faul kararına itiraz eden Tutaksporlu oyuncular ile sahaya giren yönetici ve taraftarlar, konuk takım futbolcuları ile orta hakem Serkan Duru'ya saldırdı.
Hakem Duru son anda kaçarken, polis sahanın içindeki arbedeyi güçlükle önledi. Konuk takımın oyuncuları sahadan polisin yardımı ile çıkarken, maç da tatil edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-12-13 11:18:47

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