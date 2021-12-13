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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı, 554 okula kütüphane kurarak ülke genelinde birinci oldu

İHA

Ağrı, 554 okula kütüphane kurarak ülke genelinde birinci oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Ağrı'da 554 okula 'Nuh'un Gemisi' şeklinde tasarlanan kütüphaneler kuruldu. Ülke genelinde bin 170 yeni kütüphanenin illere göre dağılımında 554 yeni kütüphaneyi kurarak Türkiye genelinde kütüphane kurulumunu ilk tamamlayan Ağrı birinci sırada yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere okuma kültürünü kazandırmak, onları sorgulayan, araştıran, bilgi üreten bireyler olarak yetiştirmek ve okullar arasındaki imkân farklarını azaltmak amacıyla ülke genelinde Ekim ayı sonunda başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in başkanlığında il genelindeki kütüphanesiz okullar tespit edildi. Tüm okullarda "Nuh'un Gemisi" şeklinde tasarlanan kütüphanelerin Merkez Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Doğubayazıt Muhammet Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen ve öğrenim gören öğrenciler tarafından gece gündüz demeden üretimler yapıldı. Kökrek'in oluşturduğu ekipler, bir tarafta okullarda belirlenen kütüphane alanlarında boyama ve bakımonarım, bir tarafta öğretmen ve öğrencilerden oluşturan ekipler de kütüphanelerin rafları ile Nuh'un Gemisi" şeklinde tasarlanan gemiyi duvarlara montajlama yaparken, diğer ekiplerde de diğer hazırlıkları ve kitapları raflara yerleştirildi. Görsel sanatlar öğretmenlerince kütüphanelerin duvarları çeşitli görseller ile donatıldı. Okullarda kütüphanelerin kurulması ve yapılan çalışmalara ilişkin her kademesinde bulunan Kökrek, okulları ziyaret ederek kurulan kütüphaneleri denetleyip fedakarca çalışan öğretmen ve öğrencilere moralmotivasyon sağladı. Meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler, hem iş öğrenip hem de aile bütçesine katkıda bulunurken İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, il genelinde tüm okullarda titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda kısa süre de kütüphanelerin kurulumu tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile ülke genelinde bin 170 yeni kütüphanenin illere göre dağılımında 554 yeni kütüphaneyle ve ilk tamamlayan il olarak Ağrı'nın birinci sırada yer aldığı açıklandı. Proje hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığımızın ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ kapsamında ilimizde kütüphane yapılacak tüm okullarımızdaki kütüphane alanlarının boya, bakım ve temizlik işleri yapıldı. Kütüphane malzemeleri olarak ilimizi sembolize eden ve ilimiz için özel tasarlanan 554 adet Nuh’un Gemisi kitaplığı, duvar kitaplığı, masa sandalye, perde ile kütüphanelerin donatımları yapıldı. İlimiz Merkez Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Doğubayazıt Muhammet Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretimler yapıldı. İlimiz mesleki ve teknik okulları tarafından tasarlanıp üretilen kütüphane malzemelerinin montaj işlemleri de hızlı bir şekilde yapılmış olup tüm kütüphaneler bitirilmiştir. Ayrıca kütüphanelerimiz okullardaki öğretmenler tarafından çeşitli resim ve şekillerle süslenerek daha güzel hale getirilmiştir. Proje ile ilimizde 554 okulumuza kütüphane kurulması ve hazır hale getirilmesinden dolayı emeği geçen tüm meslektaşlarıma, personel ve meslek lisesi öğrencilerine teşekkür ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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