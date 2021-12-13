Ağrı Valisi Varol, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Valisi Varol, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

İHA

Ağrı Valisi Varol, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Merkeze bağlı Çukurçayır köyünde yaptırılan, bu yıl eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan ve “Ağrı Dağı” markasıyla hijyen malzemesi üreten TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencilerini ziyaret eden Vali Varol, öğrencilerle sohbet ederek üretim süreci hakkında bilgi aldı. Kentteki kamu kurumları ve okulların hijyen malzemesi ihtiyacını gidermek için çalışmalara başlayan; dezenfektan, sıvı sabun, çamaşır suyu, parfüm, yağ sökücü, yüzey temizleyici gibi 20 çeşit ürünün tam otomatik seri üretimini yaparak günlük iki vardiyada 30 ton üretim kapasitesine sahip atölyede incelemelerde bulunan Vali Varol, okulu bitiren öğrencilerin ara eleman değil, aranan eleman olmaları gayreti ile çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Vali Varol; yaparak, yaşayarak öğrenen, döner sermayeden kazandıkları ücretle de harçlıklarını çıkaran öğrencilerin ürünlerinin hem kendi okullarının hem de kentin temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamaya ve sipariş almaya başladığını ifade etti. Ardından, 24 dersliğinin yanında fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarları, tarih, coğrafya, müzik ve yabancı dil derslikleri ile kapalı spor salonunu bünyesinde barındıran okulun kütüphanesinde incelemelerini sürdüren Vali Varol, kendilerini kitaplarla besleyen öğrencilerle bir süre sohbet ederek gelecek hedefleri hakkında bilgi aldığı öğrencilere başarılar diledi. İncelemelerinin ardından öğretmelerle bir araya gelerek öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayan Vali Varol, talep ve önerilerini dinlediği öğretmenlere sağlıklı bir eğitim öğretim yılı temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı, 554 okula kütüphane kurarak ülke genelinde birinci oldu
YEREL HABERLER Ağrı, 554 okula kütüphane kurarak ülke genelinde ...
Ağrı’da kış manzarası göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Ağrı’da kış manzarası göz kamaştırıyor
Ağrı'da amatör maçta hakeme saldırı
YEREL HABERLER Ağrı'da amatör maçta hakeme saldırı
Diyadin'de mahalle mahalle dolaşıp öğrencilere fotoğrafçılığı öretiyor
YEREL HABERLER Diyadin'de mahalle mahalle dolaşıp öğrencilere ...
Başkan Sayan: “HDP’liler kaos ortamı oluşturmanın peşinde”
YEREL HABERLER Başkan Sayan: “HDP’liler kaos ortamı oluşturmanın ...
Vali Varol’dan Kahraman ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Varol’dan Kahraman ailesine ziyaret
Ağrı’da çekilen film en iyi sinematografi ödülü aldı
YEREL HABERLER Ağrı’da çekilen film en iyi sinematografi ödülü aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.