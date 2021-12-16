Vali Varol, besi çiftliğini ziyaret etti

Ağrı Valisi Dr.Osman Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun desteği ile kurulan besi çiftliğini ziyaret etti.
Vali Dr. Osman Varol, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun desteği ile Yoluyazı köyünde kurulan 140 büyükbaş hayvan kapasiteli Murat Besi Çiftliğini ziyaret etti. Modern hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü, teknolojik altyapıya sahip tesiste incelemelerde bulunan Vali Varol, işletme sahibi Ahmet Yıldırım’dan hayvansal üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.