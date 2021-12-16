Ağrı’da “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” etkinliği

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Diyadin Kuşburnu Şehit Erol Taştan İlkokulu tarafından “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliğe katıldı.

Kuşburnu Şehit Erol Taştan İlkokulu idareci ve öğretmenleri tarafından “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” kapsamında öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, ilçe şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İlk olarak sınıflarda öğrencilere yönelik yapılan çeşitli etkinlikleri izleyen Kökrek, öğrencilerle bir süre sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Öğrenci velilerinin yöresel yemek ile ürünlerinin sergilendiği etkinlikte konuşan Kökrek, okul, öğrenci ve veli işbirliğine değinerek, “Bu etkinliği düzenleyen başta okul müdürümüz olmak üzere öğrencilerinden desteklerini esirgemeyen, öğretmen ve öğrenci velilerimizi bu özverili davranışlarından dolayı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.