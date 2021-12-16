Kaymakam Balcı’dan öğrencilere sinema keyfi

Diyadin Kaymakamı ve Diyadin Belediye Başkan Vekili Alper Balcı öğrencilerle Diyadin Belediyesi Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezindeki cep sinemasında film izledi.

İlçedeki vatandaşları ve öğrencileri Diyadin Belediye Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezindeki cep sinemasında sinemayla buluşturan Diyadin Kaymakamlığı ve Diyadin Belediyesi bugün de ilçede bulunan öğrencileri sinemayla buluşturdu.

Bugüne kadar ilk kez sinema ortamını yaşayan çocukları yalnız bırakmayarak onlarla birlikte film izleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı Film sonrası çocuklarla yakından ilgilenerek ve her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Kaymakam Balcı, "Bu anlamlı filmi siz değerli çocuklarımızla izleyip güzel bir vakit geçirmenizi istedik" dedi.

Sinema izleme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını anlatan çocuklar ise, "Bu fırsatı bize sunup bizleri sinemayla buluşturan bizimle film izleyip güzel bir gün geçirmemizi sağlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı’ya teşekkür ederiz" dediler.

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