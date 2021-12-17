Ağrı'da Yerli Malı Haftası” etkinliği

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı 46 yaş grubu Kur’an Kursu’nda “1218 Aralık Yerli Malı Haftası” etkinliği düzenlendi.

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu ve İl Müftü Yardımcısı Murat Sarı’nın katılımıyla Zeki Aydemir 46 Yaş Kur’an Kursu’nda düzenlenen “Yerli Malı Haftası” programında minik öğrenciler, hazırlamış oldukları gösterileri sergilediler.

Öğrencilerle bir araya gelen Müftü Topçu, keyifli sohbetin ardından küçük öğrencilerin çalışmalarını takdir edip hafta hakkında değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu; “Yıllardır ülkemizde yerli malına yönenilmesi amacıyla 1218 Aralıkta yerli malı haftası etkinlikleri düzenlenmekte. Müftülük olarak bizlerde kurslarımızda eğitim alan minik öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledik. Tabi amacımız sadece yerli tüketime yönlendirmek değil israfı önleyerek bilinçli tüketimi de yavrularımıza aşılamaktır. Çocuklarımıza yerli malının kıymetini, değerini, dayanışma kültürünü ve bilinçli tüketimi doğru öğretebilirsek yarınlarımız çok daha sağlam olacaktır.”

Program hazırlanan ikramların öğrencilere sunulmasıyla son buldu.

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