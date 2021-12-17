Ağrılı kadınlardan Yerli Malı Haftası

Ağrı Valisi Osman Varol, Yerli Malı Haftası nedeniyle kadınlar tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.
Vali Osman Varol, Kültür ve Kongre Merkezi'nde Aile Destek Merkezlerinde mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek olunan kursiyerler ile kadınlar tarafından üretilen ürünlerin sergilendiği etkinliğe katıldı. Kadınlar tarafından yapılan eşyalar ile Sıfır Atık projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceleyen Vali Varol, kadınlara teşekkür etti.
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