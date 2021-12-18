Ağrı'da "Okulum Temiz Projesi" kapsamında 928 okula belge verildi

Ağrı’da "Okulum Temiz Projesi" kapsamında, tüm okul ve kurumlarda yapılan denetimler sonucu 928 okula belgesi verildi.

“Okulum Temiz” projesi kapsamında gerekli hijyen şartlarını yerine getiren okul müdürlerini makamında kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek; il, ilçe ve en ücra köylerdeki okulları yerinde denetleyen hijyen tetkik görevlilerine teşekkür ederek,”Öğrenciler daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için özveri ile çalışan idarecilerimizi de en içten dileklerimle kutluyorum. Bu süreçte 928 okulumuz yaptığı çalışma sonucu ‘Okulum Temiz Belgesi’ almayı hak etmiştir” dedi.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, İl İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Yakup Zariç, Hijyen Tetkik Görevlisi Yunus Kaya ve okul müdürlerinin katıldığı belge teslim töreninde Bilim Sanat Merkezi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu müdürlerine belgeleri İl Milli Eğitim Müdür Hasan Kökrek tarafından teslim edildi.

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