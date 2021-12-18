AİÇÜ’de “Uluslararası Yapay Zeka Transhümanizm Posthümanizm ve Din Sempozyumu” başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ’de “Uluslararası Yapay Zeka Transhümanizm Posthümanizm ve Din Sempozyumu” başladı

İHA

AİÇÜ’de “Uluslararası Yapay Zeka Transhümanizm Posthümanizm ve Din Sempozyumu” başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) “Uluslararası Yapay Zeka Transhümanizm Posthümanizm ve Din Sempozyumu” başladı.
AİÇÜ, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum İl Müftülüğü işbirliği ile 1719 Aralık 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen, farklı ülkelerden 82 bilim insanının bildiri sunacağı sempozyuma Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.
“Uluslararası Yapay Zeka Transhümanizm Posthümanizm ve Din Sempozyumu”nda konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, sanayileşme, küreselleşme ve nanoteknoloji çağı ile birlikte teknolojinin insanların yaşam biçimini belirleyen en önemli faktörlerden biri olduğunu, yapay zeka, 3D yazıcılar, sanal beyin, biyoteknoloji, kuantum bilgisayarlar ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojide yaşanan ilerlemelerle birlikte insan zihninin sınırlarının ötesine geçen ve insan aklını kontrol altına alan gelişmelere dayalı dönüşümün teknik açının yanı sıra tarihsel, sosyokültürel, siyasal, felsefi ve etik yönleriyle de ele alınması gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Karabulut, “Bilgisayarların ve bioteknolojinin ilerleyişiyle teknoloji çağının getirdiği felsefi bir kavram ve tutum olarak ortaya çıkan, tarihin en eski çağlarından beri aranan ölümsüzlük yolunun anlatımında başvurulan kavram olan transhümanizm; gen klonlama, yapay zekâ ve nanoteknoloji gibi ileri teknolojilerin insanlar üzerinde yaygın bir şekilde kullanılmasına destek veren kültürel bir hareketliliktir. İnsan odaklı ve yeniliği ön plana çıkaran çözümlerin ortaya konulmasıyla teknoloji merkezli bir dünya anlayışından insan merkezli bir yapıya dönüşümün hedeflenmesi değerli olmakla birlikte mükemmel ölümsüz bir insan modeli faaliyetleri, insanın robotik canavarlara dönüşmesi tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. İşte burada ahlaki değerler devreye girmelidir. Çünkü bilgi güçtür, erdemli insanlar eliyle kullanıldığında insanlığın refahı ve mutluluğuna, aksi takdirde ise insanlığın felaketine neden olabilir. Yani ahlaki değerler ihmal edilemez önemdedir ve dini inanç da bu yeni insan tipini kontrol etmelidir. Ölüm sonrası hayat asla göz ardı edilmemelidir. Bu otokontroldür. İşte burada siz saygıdeğer bilim insanlarına çok önemli görev ve sorumluluk düşmektedir. Bacon’un da dediği gibi “Bilgili olmak egemen olmaktır” düşüncesiyle bu sempozyumun ülkemize, üniversitelerimize ve bilim camiasına önemli bilimsel ufuklar açmasına vesile olmasını diliyor, Sempozyumumuzun hazırlık çalışmalarını özveri ile yürüten başta düzenleme kurulu başkanları olmak üzere tüm düzenleme kurulu üyeleri ve sekretarya çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Sempozyumda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, “Sosyal medyanın hayatımızda her geçen gün daha fazla yer edindiği bu dönemde insanlar yapay bir alana bilgi taşımakta, bıraktığı izlerle kendini orada görünür kılmakta ve var olmanın hazzını yaşamaktadır. Bu da yapay zekâ ağlarıyla kişinin kendi kendini çepeçevre kuşatması anlamına gelmektedir. İnsan türünün bilişsel ve fiziksel yeteneklerinin arttırılması, hastalanma ve yaşlanma gibi zayıf yönlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması amacıyla bilim ve teknolojiden faydalanılması gerektiğini öne süren entelektüel ve kültürel hareket olarak tanımlanan transhümanizm yapay zeka temelli nano, info nanobilim ve romanbilim teknolojilerini kullanarak hastalıkları ortadan kaldırmayı, yaşlanmayı mümkün olduğunca geciktirmeyi ve nihai noktada ölümsüzlüğe ulaşmayı hedeflemektir. Yapay zeka, transhümanizim ve posthümanizm olgularının farklı bilim alanlarının gözleminde daha iyi anlaşılması imkanını veren ve belli bir literatürün oluşmasın katkı sağlayan sempozyum bu yönü ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşımaktadır” diye konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, “Teknoloji çağında zekâ ve duygu yönünden insanlara benzeyen yapay zekalı robotlar, nanoteknolojik ve biyoteknolojik ürünler iletişim kurabildiğimiz eşyalar, adeta gerçek izlenimi arttırılmış ya da sanal gerçeklikler bu idealin gerçekleşmesi için atılmış en önemli adımlardır. Söz konusu teknolojik adımlar insanın dini hayatını, sosyal yaşamını pek çok yönünde etkileyen, insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin arttırılması, yaşlanma ve hastalanma gibi arzu edilmeyen yönlerinin ortadan kaldırılması amacıyla teknolojik imkânlardan faydalanılması gerektiğini öne süren Transumanizm akımının ortaya çıkmasına neden olmuştur. ” diye konuştu.
Sempozyum, açılış konuşmaları sonrası bilim insanlarının bildiri sunumları ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı Valisi Varol, Karnıyarık Tepesi’nde yapılacak olan üs bölgesi için yol çalışmasını inceledi
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Varol, Karnıyarık Tepesi’nde yapılacak ...
Ağrı'da "Okulum Temiz Projesi" kapsamında 928 okula belge verildi
YEREL HABERLER Ağrı'da "Okulum Temiz Projesi" kapsamında 928 okula ...
Ağrı’da hız yapan sürücü önüne çıkanı ezip geçti: 4 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı’da hız yapan sürücü önüne çıkanı ezip geçti: 4 ...
Ağrı’da mezarlık hırsızı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Ağrı’da mezarlık hırsızı suçüstü yakalandı
Ağrı’da kar yağışı etkisini gösterdi
YEREL HABERLER Ağrı’da kar yağışı etkisini gösterdi
Ağrılı kadınlardan Yerli Malı Haftası
YEREL HABERLER Ağrılı kadınlardan Yerli Malı Haftası
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Scientix STEM eğitimi alan 40 öğretmene katılım belgesi verdi
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Scientix STEM ...
Kızılay'ın gönüllü gençleri Diyadin’de ihtiyaç sahiplerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kızılay'ın gönüllü gençleri Diyadin’de ihtiyaç ...
Ağrı'da Yerli Malı Haftası” etkinliği
YEREL HABERLER Ağrı'da Yerli Malı Haftası” etkinliği
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, il merkezindeki okulları ziyaret etti
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, il merkezindeki ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünde "Afet Farkındalık Eğitimi"
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünde "Afet Farkındalık ...
Ağrı'da 112 ekipleri, zorlu kışa hazır
YEREL HABERLER Ağrı'da 112 ekipleri, zorlu kışa hazır
Kaymakam Balcı’dan öğrencilere sinema keyfi
YEREL HABERLER Kaymakam Balcı’dan öğrencilere sinema keyfi
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’ında FOD yürüyüşü gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’ında FOD yürüyüşü ...
Ağrı’da “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” etkinliği
YEREL HABERLER Ağrı’da “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” ...
Vali Varol, besi çiftliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Varol, besi çiftliğini ziyaret etti
Diyadin'de Kan Bağışı Kampanyası
YEREL HABERLER Diyadin'de Kan Bağışı Kampanyası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.