Kaymakam Balcı, sporcularla yemekte buluştu

Diyadin Gençlerbirliği Spor kulübü sahasında oynadığı namağlup Eleşkirt Spor kulübü ile karşılaştı. Gençlerbirliği Spor kulübü, Eleşkirtspor'u 10 yenerek gruptaki ilk mağlubiyetini tattırdı.

Diyadin Gençlerbirliği Spor kulübü bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini alarak grupta liderliğini sürdürdü. Centilmence geçen maçta her iki kulüp birbirlerini tebrik ederek çiçek verdiler.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Diyadin Gençlerbirliği Spor kulübü' nü her hafta olduğu gibi bu haftada yalnız bırakmadı. Maçtan önce takıma motivasyon vermek için yemek organizasyonu düzenleyerek futbolcular ile bir araya geldi. Daha sonra stadyuma geçerek türübinden tezarühatlar eşliğinde destek verdi.

Centilmence geçen maçta, her iki kulübü tebrik ederek başarılar diledi.

