İlçe merkezine inen kurtlar yiyecek aradı

Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)-AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde, kar yağışının ardından doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, ilçe merkezine indi.
Taşlıçay ilçesi Ahmet Necdet Sezer Mahallesi'nde gecenin ilerleyen saatlerinde cadde ve sokaklarda yürüyen 2 kurdu gören vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Bir süre yiyecek arayan kurtlar daha sonra gözden kayboldu.
DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-12-20 12:45:43
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