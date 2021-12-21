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Ağrı'da 69 köyün yolu kardan kapandı

DHA

Ağrı'da 69 köyün yolu kardan kapandı


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA) AĞRI'da 3 gündür etkili olan kar yağışıyla 69 köyün yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kentte hafta sonu başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı, 20 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle 69 köyün yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden açmak için çalışma başlattı. 82 iş makinesi, 91 kişilik personel ve 8 mobil ekip ile yolların açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-12-21 10:09:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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