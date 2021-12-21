Ağrı’da 69 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Ağrı'da kar yağışı sonrası 69 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için, İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri 82 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekip ile ulaşımın sağlanabilmesi için seferber oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.