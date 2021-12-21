Hamur’da eğitime kar engeli

Ağrı’nın Hamur ilçesinde ki tüm köy okulları yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için 22.12.2021 Çarşamba günü eğitime bir 1 gün ara verilmiştir.”

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