Ağrı’da Hamur, Taşlıçay, Patnos ve Tutak ilçelerinde eğitime kar engeli

Ağrı’da bazı ilçelerde kar yağışı ve fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.



Ağrı’da 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur, Taşlıçay, Patnos ve Tutak ilçelerinde bulunan tüm köy okulları ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

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