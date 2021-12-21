Ağrı'da 69 köyün yolu kardan kapandı (2)

'Çok daha zor'

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MERKEZ VE 4 İLÇEYE BAĞLI KÖYLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle merkez ile Tutak, Patnos, Taşlıçay ve Hamur'a bağlı köyler ile bu ilçelerdeki taşımalı eğitim veren okullarda, eğitim- öğretime bir gün ara verildi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı AĞRI, (DHA)

2021-12-21 23:16:55



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