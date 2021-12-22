Ağrı’da buzlanan yolda araç takla attı: 2 yaralı

Ağrı’da buzlanan yolda kontrolden çıkan araç takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı şehir merkezinde akşam saatlerinde etkili olan karın ardından buzlanan yolda ilerleyen bir araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı ardından takla atarak yola devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerince yolda güvenlik önlemi alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.